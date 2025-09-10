Русский музей представил на выставке более 200 произведений Куинджи

Выставка откроется 11 сентября и продлится до 30 марта 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский музей в Петербурге открыл масштабную выставку, посвященную творчеству Архипа Куинджи. Как сообщила журналистам перед открытием выставки генеральный директор Русского музея Алла Манилова, на выставке в Корпусе Бенуа представлено более 200 произведений художника.

"Для Русского музея большое счастье, что мы обладаем самой крупной и самой репрезентативной коллекцией наследия Куинджи. Представьте, 450 произведений в наших фондах, из них 203 - это его гениальная живопись. Конечно, это феноменальная коллекция, которая позволяет сделать поистине именную выставку. Мы уверены, что зритель уйдет с этой выставки, восхищенный и эмоционально, и полученными здесь знаниями", - сказала Манилова.

Выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" позволит проследить вехи творческого пути художника - от первых работ до самых известных произведений из коллекции Русского музея, таких как "Лунная ночь на Днепре", "Ладожское озеро", "Радуга" и "Ночное". Специально для выставки ведущие музеи России предоставили свои картины Архипа Куинджи, которые ранее не выставлялись в Русском музее.

Как отметила Манилова, Куинджи - это главная загадка в истории русской пейзажной живописи. Он виртуозно владел художественными приемами и особой техникой живописи, создавая полную иллюзию естественного освещения в пейзажах в разное время суток. Его картина "Лунная ночь на Днепре" вызвала настоящую сенсацию, когда автор представил ее публике в 1880 году. Свет луны на ней отражен настолько естественно, что недоверчивые зрители заглядывали за холст в поисках специальной подсветки, а некоторые даже обвиняли автора в колдовстве.

Выставка Куинджи откроется для публики 11 сентября и продлится до 30 марта 2026 года. Музей готовит к ней большую просветительскую программу.