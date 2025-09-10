Выставка освещает путь Пьера Лакотта как танцовщика и хореографа, а также рассматривает "Сильфиду" как высшую форму Белого балета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Пьер и Сильфиды", посвященный наследию французского балетмейстера Пьера Лакотта (1932-2023), представили в Государственном музее театрального и музыкального искусства, передает корреспондент ТАСС. Проект открыт в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Балеты Пьера были очень красивыми, и все исполнители это ценили. Его супруга Гилен Тесмар - одна из величайших балерин в истории. Я никогда не встречал более талантливого и умного человека в репетиционном зале. Каждая встреча с ней была настоящим счастьем и наслаждением. Насколько Пьер мог быть невыносимым, настолько Гилен обладала самообладанием. Наблюдать за тем, как она работала, было истинной радостью. Она всегда отличалось взвешенностью и уважением как к профессии, так и к тем, с кем она работала", - сказал во время торжественного открытия выставки ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Основой экспозиции стал личный архив Лакотта, переданный в дар Санкт-Петербургскому музею театрального и музыкального искусства его вдовой Гилен Тесмар. "Если честно, я очень рад, что это оказалось у нас в России, потому что такой сохранности нигде больше не будет. И по большому счету то уважение, которое к его спектаклям было в России, мне кажется, нигде больше не встречалось. Он это прекрасно понимал и ценил", - добавил Цискаридзе. Среди основных тем выставки - путешествие Сильфиды через века и страны от Тальони до Тесмар, а также творческая связь хореографа с Россией. "Лакотт воспринял традиции русской балетной школы благодаря непосредственному общению с Любовью Егоровой, Сержем Лифарем, Ниной Вырубовой, Александрой Даниловой, а его творчество с конца 1970-х годов было тесно связано с нашей страной", - подчеркивают в пресс-службе музея.

Выставка освещает путь Пьера Лакотта как танцовщика и хореографа, а также рассматривает "Сильфиду" как высшую форму Белого балета. В экспозиции показана деятельность Лакотта в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Посетители смогут увидеть гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и памятные вещи не только из личной коллекции Лакотта, но и из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Большого театра и Эрмитажа.

Образ Сильфиды является символом романтической балетной традиции XIX века. С годами эта партия вошла в число самых почитаемых и сложных в мировом балетном искусстве. Исполнение роли требовало от балерины не только безупречной техники, но и особой легкости, умения передать хрупкость и одухотворенность персонажа. Выставка будет доступна для посетителей с 11 сентября 2025 года до 5 апреля 2026 года. В честь открытия фасад музея на площади Островского украсят световые проекции портретов двух знаменитых исполнительниц роли Сильфиды - Анны Павловой и Гилен Тесмар.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование". Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

