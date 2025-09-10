Лариса Долина впервые отметила юбилей на сцене

Концерт по случаю 70-летия артистки состоялся в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Долина впервые отметила свой день рождения на сцене, концерт по случаю ее 70-летия состоялся 10 сентября в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС.

Долина отметила свое 70-летие на главной сцене страны вместе с близкими друзьями: на концерте прозвучали популярные песни артистки и новые композиции, которые ранее не исполнялись.

"Я впервые даю концерт прямо в свой день рождения, и за все годы у меня в этот день еще не было столько гостей. На протяжении карьеры я исполнила огромное количество самой разной музыки, научил меня этому мой самый любимый жанр (джаз - прим. ТАСС), которому с 14 лет я посвятила всю свою жизнь. Он дает мне возможность экспериментировать в любом музыкальном направлении", - сказала Долина.

На сцене с Долиной выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Елена Ваенга, Николай Расторгуев, Игорь Бутман, Jony, Хибла Герзмава, Александр Маршал, Александр Буйнов, Люся Чеботина, Маша Шейх, Мари Краймбрери, Seville, Александр Панайотов, SТ, Александра Воробьева, Артем Качер и другие.

Экзамен маэстро

Долина вписала свой творческий путь в золотую историю советской и российской эстрады, сказал народный артист РФ Николай Басков. "То, что сегодня происходит на этой сцене - огромный труд и милость бога, потому что ее голос совершенно не изменился и звучит так же, как в молодые годы. Если послушать записи, которые были сделаны десятилетия назад, и ее голос сейчас - разницы нет, это говорит и об огромном профессионализме", - подчеркнул исполнитель, которому Долина была наставником и учителем на творческом пути.

Сергей Лазарев считает, что юбилейный концерт Долиной - экзамен для всех приглашенных артистов. "Если вас сегодня пригласили выступить, значит вы действительно хорошо поете и прошли проверку маэстро. Я рад, что мне досталась честь выступать среди таких великих артистов, это величина и уровень", - сказал он.

Лепс назвал Долину великой артисткой. "Она уже давно во всех странах мира, включая нашу необъятную родину и далеко за ее пределами по всему постсоветскому пространству, признана великой артисткой, блестящей певицей, отличной женщиной и прекрасным человеком", - подчеркнул певец.

В свою очередь Киркоров отметил, что для него Долина - верный друг, а ее концерту можно позавидовать. "Мне бы тоже хотелось на юбилей собрать такой же красивый зал. Ждать осталось недолго, чуть больше десяти лет, поэтому могу надеяться на подобный вечер, где, надеюсь, Лариса Александровна споет", - заключил он.

Концерт проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.