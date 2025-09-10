Артист также пожелал успехов организаторам и рассказал, что будет следить за конкурсом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Филипп Киркоров назвал "Интервидение" событием, которое направлено на объединение стран, отметив, что будет смотреть конкурс по телевизору. Об этом он рассказал журналистам.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве. Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, Россию представит Shaman.

"Все, что связано с музыкой, международной музыкой, любой конкурс - это прекрасно. Главное, чтобы хорошо пели: пели о любви, о разном", - сказал Киркоров.

"Прекрасно, что есть мероприятие, которое объединяет страны, будь то "Новая волна" или замечательное "Интервидение", - добавил он.

Артист также пожелал успехов организаторам и рассказал, что будет следить за конкурсом. "Буду смотреть по телевизору", - заметил он.

"Интервидение" ведет свою историю с 1960-х годов. Предстоящий конкурс будет десятым по счету.

