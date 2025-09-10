В рамках деловой программы запланировали 11 тематических секций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Деловая программа XI международного форума объединенных культур начинает работу в Санкт-Петербурге. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование", а также круглые столы, панельные дискуссии, совещания и подписание соглашений о сотрудничестве между культурными учреждениями субъектов РФ, а также с другими странами.

Как ранее сообщалось на сайте правительства РФ, тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". На форуме соберутся ведущие деятели культуры и искусства из России и зарубежья, представители бизнес-сообщества и органов власти. Для участия в событии ожидается более 2,6 тыс. участников. Как сообщила в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова, форум в этом году примет 67 стран-участниц и 49 официальных делегаций. Ожидаются в том числе представители недружественных стран.

ТАСС на Форуме в Петербурге откроет выставку и проведет дискуссию о роли семьи в современной культуре и СМИ.

Информационное агентство России ТАСС выступит генеральным информационным партнером XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который пройдет в северной столице с 11 по 13 сентября. Важнейшие события и ключевые заявления спикеров найдут отражение на новостных лентах, сайте и в фоторепортажах корреспондентов ТАСС. Агентство организует работу пресс-центра форума, представит мультимедийную выставку и проведет панельную дискуссию в рамках секции "Медийная культура", сообщили в управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС.

Панельная дискуссия "В центре внимания - семья"

11 сентября в рамках секции "Медийная культура" ТАСС проведет панельную дискуссию "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос". Мероприятие пройдет с 16:00 до 17:30 в Малом атриуме Главного штаба Эрмитажа. Модератором выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В дискуссии примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким, заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов и директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.

Участники обсудят образ семьи в современном медиапространстве, культурные нарративы и героев, представляющих семейные ценности, а также возможности культуры и медиа в продвижении семейной политики. Отдельное внимание будет уделено влиянию цифровой среды на семейные ценности.

"Предстоящая дискуссия - это возможность объединить усилия власти и медиасообщества для формирования позитивной и поддерживающей атмосферы вокруг института семьи в России", - отметили в управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС.

Пресс-центр форума

Сотрудники пресс-центра ТАСС обеспечат проведение всех мероприятий для СМИ, включая пресс-конференции и брифинги с ключевыми спикерами форума. О его событиях агентство расскажет на своем сайте, новостных лентах и в фоторепортажах.

Выставка "Окна ТАСС"

Одним из ярких событий культурной программы форума станет мультимедийная экспозиция "Окна ТАСС": новые возможности плакатного искусства", которая развернется в Главном штабе Эрмитажа. Легендарный художественный проект ТАСС, который создавали в годы Великой Отечественной войны известные художники и литераторы страны, переосмыслен через язык цифрового искусства.

На больших медиаэкранах оживут узнаваемые образы. Визуальные интерпретации "Окон ТАСС" подготовили молодые медиахудожники, дизайнеры и студенты творческих вузов совместно с ведущими специалистами студии "Шоу консалтинг". Зрители увидят, как лаконичные и эмоциональные плакаты 1941-1945 годов перекликаются с современной визуальной культурой, выстраивая мост между поколениями и эпохами.

О форуме

Мероприятия Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур традиционно пройдут в Главном штабе Эрмитажа, Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, а также впервые - в музее-заповеднике "Царское Село", музее-заповеднике "Гатчина" и Александринском театре. Главная тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".