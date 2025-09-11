Новаторский метод ученого доказал, что знаки народа обозначают как слоги, так и логограммы

МЕХИКО, 11 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная советскому ученому Юрию Кнорозову, получившему мировое признание за расшифровку иероглифической письменности майя, открылась в здании конгресса мексиканского штата Юкатан. Об этом сообщило в среду посольство России в Мексике в своем Telegram-канале.

Экспозиция представляет архивные материалы и фотографии, рассказывающие о наследии ученого. "В 1952 году Кнорозов предложил новаторский метод, доказав, что знаки майя обозначают как слоги, так и логограммы. Благодаря его исследованиям сегодня возможно читать древние тексты майя и узнавать больше об их истории, религии и повседневной жизни", - отметили в дипмиссии.

"Наследие Кнорозова принадлежит не только России, но и всем народам [цивилизации] майя, а также всему человечеству", - отметил на церемонии координатор Центра изучения майя имени Юрия Кнорозова и почетный консул России в штате Адриан Мальдонадо Репетто.

Выставка будет открыта до 26 сентября.

О Кнорозове

Юрий Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Историк, этнограф и лингвист расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики. Он увлекся письменностью в 1939 году - после поступления на исторический факультет Харьковского университета. Кнорозов приступил к дешифровке в 1945 году, а в 1955 году был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии свои наработки. Благодаря научной работе ему присвоили докторскую степень, минуя степень кандидата наук.

Ученый уверял, что на главную идею, как подходить к древним письменам, его натолкнула кошка Ася. Наблюдая, как она учит котят ловить мышей, ученый сделал выводы, которые впоследствии легли в основу статьи "К вопросам о классификации сигнализации".

После окончания МГУ Кнорозов переехал в Ленинград и 1 января 1959 г. поступил на работу младшим научным сотрудником в отдел народов Средней Азии Музея этнографии народов СССР. В 1975 г. опубликовал полный перевод имеющихся рукописей майя. За эту работу он был награжден Государственной премией СССР.