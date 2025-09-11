По словам певца, предложения о новых коллаборациях поступают регулярно, однако не все проекты находят отклик

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Музыкальные дуэты должны рождаться не ради формальности, а из творческого единения и искреннего желания артистов, которые разделяют одну точку зрения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал народный артист России Стас Михайлов.

"Я делаю коллаборацию с человеком, который разделяет мою точку зрения. Так, мы с [певицей] Seville сделали дуэт, с Люсей [Чеботиной], с Ани Лорак. <…>То есть человек не должен спеть дуэтом для галочки, должна быть органичная жизнь двоих людей, чтобы это почувствовали зрители и слушатели. Если это клип - то по ту сторону экрана ее должны понять, если песня - то она должна дойти до каждого. Вот тогда это честно и интересно", - отметил Михайлов.

По словам певца, предложения о новых коллаборациях поступают регулярно, однако не все проекты находят отклик. "Особенно мужские дуэты являются спорной историей. Я не хочу повторять кого-то. Для меня главное, чтобы люди проживали песню и хотели это сделать искренне", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о молодых исполнителях, Михайлов подчеркнул, что главное для артиста - жить сценой, а не рассматривать ее как инструмент заработка. "Чего не хватает молодым артистам? Я думаю, что человек, который начинает этим заниматься, должен понимать: сцена - это донорское место. Если относиться по-серьезному, то ты сгораешь для людей, а не они для тебя. Вот тогда это будет по-честному", - заключил певец.