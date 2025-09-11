В Содружестве созданы благоприятные условия для развития культурно-гуманитарного сотрудничества, заявил директор департамента Исполкома Алексей Сазонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Сохранение общего культурного пространства - один из приоритетов в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил ТАСС директор департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполкома СНГ Алексей Сазонов.

"В стратегических документах Содружества Независимых Государств неизменно подчеркивается важность сохранения общего культурного пространства. Это один из главных приоритетов взаимодействия стран СНГ. Наши отношения строятся на взаимном уважении к культуре, национальным традициям и языкам других народов", - сказал он в кулуарах XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Он добавил, что в СНГ созданы благоприятные условия для развития культурно-гуманитарного сотрудничества, и выразил уверенность, что в ближайшие годы это взаимодействие продолжит играть ключевую роль в формировании взаимопонимания между народами стран Содружества, осознании общности путей развития, укреплении дружбы и добрососедства, а также уважения к культуре, языкам и традициям друг друга.

Сазонов напомнил, что в СНГ с 2011 года успешно реализуется программа "Культурные столицы Содружества", которая охватила уже 20 городов, а также практика объявления тематических гуманитарных годов. В частности, 2023 год был объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения и завершился подписанием главами государств договора об учреждении Международной организации по русскому языку. "Следует отметить, что русский язык выступает надежным ресурсом гуманитарного сопровождения интеграционных процессов между государствами - участниками СНГ", - подчеркнул Сазонов.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.