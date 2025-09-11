Запланировано более 40 мероприятий, включая презентации, круглые столы, панельные дискуссии, сессии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Основная программа XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур стартовала в главном штабе Эрмитажа, передает корреспондент ТАСС.

Открыла деловую программу панельная дискуссия "Новые технологии в культуре и искусстве - благо или вред, преимущества или риск". В ней приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Всего запланировано более 40 мероприятий, включая презентации, круглые столы, панельные дискуссии, сессии. Также участники подпишут ряд соглашений, в том числе документ о сотрудничестве в области кинематографии стран СНГ.

На форум уже прибыли делегации из Сербии, Ирана, Индии, Конго, Китая и других государств. Как сообщалось ранее, организаторы ожидают более 2,6 тыс. участников. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

