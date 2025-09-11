Богомолов: ИИ лишает творчество главных человеческих особенностей

По мнению режиссера, искусственный интеллект пока не настолько совершенен, чтобы заменить человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект лишен главной особенности человека - совершать ошибки, именно это делает творчество живым и настоящим. Таким мнением поделился режиссер Константин Богомолов.

"Ошибка создала мир. Человек не идеален. Но вне идеальности есть его идеальность. Поэтому технология, которая стремится к идеальности, и никогда не сможет сымитировать ошибку, но всегда будет пытаться нас лишить чувства ошибки и чувства живого. И в этом я вижу большую опасность. С этим надо работать очень серьезно и осознанно, мне кажется", - сказал Богомолов в ходе сессии "Новые технологии в культуре и искусстве - благо или вред, преимущество или риск" в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По его мнению, ИИ пока не настолько совершенен, чтобы заменить человека в творческом процессе.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.