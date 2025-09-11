Конкурс пройдет 20 сентября в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Главная задача России на международном песенном конкурсе "Интервидение" - достойно организовать масштабное мероприятие, поделился мнением в беседе с ТАСС генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. В кулуарах XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он отметил, что у России все получится.

"На "Интервидении" у нас все получится. Я думаю, наша задача заключается не в победе, а в том, чтобы достойно представить страну и организовать конкурс такого масштаба", - сказал он.

"Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.