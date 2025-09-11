Полотно "Христос на кресте" исчезло еще при жизни художника — в 1613 году

Уникальную находку сделали в парижском особняке, выставленном на продажу. Старинная картина оказалась работой "Христос на кресте" кисти Питера Пауля Рубенса. Шедевр был написан в 1613-м, исчез в том же году и был обнаружен 411 лет спустя.

Жан-Пьер Осена, глава парижского аукционного дома Osenat, готовил к продаже особняк в центре Парижа. Обычная инвентаризация обернулась событием мирового масштаба: мужчина обнаружил картину, написанную Рубенсом на пике его карьеры. Находка была сделана в 2024 году, и теперь, когда экспертиза установила подлинность, полотно "Христос на кресте" будет выставлено на торги.

Аутентичность работы подтвердил профессор Нильс Бюттнер — специалист по немецкому, фламандскому и голландскому искусству XV–XVI веков и президент "Рубенианума" (научно-исследовательского института, изучающего изобразительное искусство Южных Нидерландов и, в частности, Рубенса). Исследователи провели несколько экспертиз, в том числе рентгенографию и анализ пигментов.

Несмотря на то, что картина больше 400 лет пробыла в безвестности, она находится в "очень хорошем состоянии" — приводит слова Осена французское издание Franceinfo. Исследователи предполагают, что Питер Пауль Рубенс создал полотно в 1613 году для частного собрания, поэтому оно не выставлялось на публику и сведения о его дальнейшем бытовании не появлялись. В XIX веке, по версии экспертов, картина могла принадлежать французскому художнику Вильяму Бугро, а затем перейти к владельцам особняка, где она и хранилась до настоящего времени.

Шедевр раннего барокко

Жан-Пьер Осена отметил, что Рубенс написал картину "на пике своего таланта". На полотне изображен распятый Христос, "светящийся и ярко выделяющийся на фоне темного и угрожающего неба". За Голгофой открывается вид на Иерусалим.

Эта картина — настоящее исповедание веры и излюбленная тема Рубенса, протестанта, перешедшего в католичество Жан-Пьер Осена

Работа выполнена в стиле раннего барокко — Рубенс был основоположником и впоследствии одним из величайших художников барокко. Художник работал со многими жанрами, но специализировался на религиозной живописи, сюжеты его картин часто основывались на мифах и аллегориях.

В 1610-е — период, когда предположительно была создана картина, — Рубенс создал около 200 полотен, преимущественно на религиозные сюжеты. В то время он выполнял работы по заказам монашеских орденов и городских властей — полотна создавались для церквей, дворцов и муниципальных зданий. Сюжет Распятия был одним из центральных — в тот период Рубенс создал не менее семи картин с ним.

Вероятно, атрибутировать находку исследователям помогли и два других полотна, сюжет и композиция которых невероятно схожи: "Распятый Христос" (1610–1611) и "Христос на кресте" (1612–1615). Первое хранится в Королевском музее изящных искусств в Антверпене, второе находится в Старой пинакотеке Мюнхена.

Почему картины Рубенса такие ценные и дорогие

Питер Пауль Рубенс был из тех счастливчиков, кто получил признание и богатство еще при жизни. Его творчество далеко не ограничивалось религиозными мотивами, Рубенс мастерски писал то, что ценила знать: исторические картины, сцены охоты, парадные портреты. Среди его клиентов и поклонников было множество аристократов, представителей власти, Рубенса называли "королем художников, художником королей".

Стиль Рубенса отличается эмоциональностью, динамичными композициями, виртуозной техникой. Его полотна стоили дорого и пользовались высоким спросом еще в XVII веке, когда он работал над ними. После смерти мастера стоимость работ лишь возрастала. Количество сохранившихся работ Рубенса ограничено, поэтому ценность каждой найденной картины крайне высока. В 2002 году работа Питера Пауля Рубенса "Избиение младенцев" (1611) была продана на аукционе Sotheby's за $76,7 млн и стала одной из самых дорогостоящих в истории. Торги, на которых будет представлено найденное полотно "Христос на кресте", запланированы на 30 ноября.

Дарья Шаталова