Мероприятие превращается в эффективную платформу, заявил народный артист России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур превращается в эффективную платформу для работы с иностранными специалистами, выходя при этом за рамки чисто теоретических знаний. Таким мнением в интервью ТАСС поделился куратор секции "Театр" народный артист РФ Евгений Миронов.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября 2025 года сразу на нескольких площадках города. Его тема - "Возвращение к культуре - новые возможности".

"Мне нравится, что сам форум превращается в эффективную платформу: это наведение мостов, более глубокое изучение культуры разных стран - взаимообогащение. И было бы жалко, если бы мероприятия нацеливались исключительно на теоретические знания, дискуссии. От таких встреч всегда хочется получить некую практическую пользу", - сказал Миронов.

Как подчеркнул собеседник агентства, именно в этом направлении и развивается форум. "Мне очень приятно, что работа нашей секции уже третий год дает те самые практические результаты: режиссеры, которых мы привлекаем к форуму, впоследствии сотрудничают с российскими театрами", - пояснил он. В числе таких режиссеров, напомнил Миронов, - Дин Итэн из Китая и Джеймс Нобо из Южной Африки: в Театре Наций они выпустили спектакли "Я не убивала своего мужа" и "Жюли" соответственно.

"Сейчас Дин Итэн готовит премьеру для сцены Александринского театра (постановка по роману Мо Яня "Устал рождаться и умирать" - прим. ТАСС). Нобо также направляют предложения о сотрудничестве из других российских театров. Получается, мы нарабатываем контакты, которые выходят далеко за рамки форума", - заключил артист.

О форуме

Гостями и участниками XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Неоднократно в нем принимал участие и президент РФ Владимир Путин. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.