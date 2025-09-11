Народный артист России отметил, что традиции классической музыки необходимо бережно сохранять и развивать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Классическая музыка является важнейшим элементом культуры и играет ключевую роль в воспитании новых поколений. Такое мнение выразил пианист, народный артист России Денис Мацуев в видеообращении к участникам XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Классическая музыка - это не просто часть искусства, это фундамент культурного кода. На музыке наших [российских музыкальных] фестивалей выросло целое поколение. Концерты объединяют людей, помогают забыть о конфликтах и сосредоточиться на главном - духовном общении", - сказал он.

По словам музыканта, традиции классической музыки необходимо бережно сохранять и развивать, в том числе через систему образования и семейное воспитание. "Очень важно, какую музыку ребенок слышит дома, какую музыку слушают в машине родители. Именно с этого начинается его культурное формирование, воспитание", - отметил Мацуев.

Пианист добавил, что концерты классической музыки становятся уникальным пространством, где люди разных взглядов находят общие ценности. "Когда во время концерта конфликты остаются за стенами зала, это настоящий показатель силы искусства", - подчеркнул музыкант.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.