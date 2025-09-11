Таким образом возрождается успешный опыт чтецких программ Советского Союза, сказал гендиректор общества Максим Древаль

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Народные артисты РФ Сергей Безруков, Владимир Машков и Евгений Князев выступят перед школьниками в литературных клубах. Об этом генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль заявил на серии мероприятий "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия".

Он отметил, что с 1 сентября в стране открыто 900 литературных клубов в рамках проекта возрождения чтецких программ.

"Чтобы дополнительно замотивировать участников этих клубов, каждый месяц мы будем определять самых активных. И к 30 таким клубам будут приезжать такие деятели культуры, как Сергей Безруков, Евгений Князев, Владимир Машков и другие выдающиеся деятели культуры. Я думаю, что с такими наставниками, с такими проводниками в мир нашей литературы ребята точно полюбят чтение и увидят в нем огромное вдохновение и инструменты для развития", - сказал Древаль.

По его словам, таким образом возрождается успешный опыт чтецких программ Советского Союза, когда актеры и писатели приходили в школы и читали различные произведения. "Сегодня литературные клубы с помощью общества "Знание" смогут пригласить таких же деятелей культуры на свои встречи", - заключил он.