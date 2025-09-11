Швыдкой: государство должно платить за написание классической музыки

Нужно поддерживать артистов, отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Государство должно финансировать молодых композиторов и исполнителей для поддержки сложной музыки и развития музыкальной культуры в России. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на секции в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Государство должно платить за производство сочинений серьезной классической музыки композиторам. Нужно поддерживать артистов, чтобы они могли создавать и исполнять такие произведения, которые нужны культуре страны. <…> Это будет полезно, так как авторы смогут писать то, что боялись писать раньше, так как понимали, что этого не увидят", - сказал он.

Швыдкой подчеркнул, что современная музыка сталкивается с большим потоком информационного шума, и без системной поддержки новые произведения просто не дойдут до широкой аудитории. "Не забывайте, мы живем сегодня в мире шума. Для того, чтобы прорвалась какая-то классическая тема, она должна перебить массу звуков. Тем более если не хотят финансировать [музыкальную] школу, то не все могу стать музыкантами и выразить себя", - добавил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.