САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Русская культура прекрасна и велика, поэтому не испытывает желания запрещать кого-либо и не стремится к конкуренции. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Примаков рассказал, как недавно сходил на концерт в Московскую филармонию, где в том числе играли Девятую симфонию Людвига ван Бетховена (четвертая часть этой симфонии, "Ода к радости", используется как гимн Евросоюза).

"Девятая симфония - это "Ода к радости", которую когда-то написал [немецкий поэт и драматург Фридрих] Шиллер. Это гимн Евросоюза. И прекрасно сыграно было это произведение, и никто не выбежал на сцену с каким-нибудь флагом, никто не бросал ничего в оркестр, никто не орал, что немедленно надо это отменить, потому наша великая русская культура, объединяющая многие народы, которые живут в России органично, настолько прекрасна и велика, что не испытывает какой-то конкуренции и желания кого-то запрещать",- отметил он на панельной дискуссии "Цивилизационный диалог России и Запада".

Глава Россотрудничества подчеркнул, что западному миру необходимо справиться с фрустрацией, потерей своего лидерства и преимущества, но "пока мы этого не видим". "Необразованность, агрессивность, релятивизм с вот этой фрустрацией - это очень опасная смесь, которая потенциально очень конфликтогенна, и вы это видите сейчас на Украине. Поэтому [пройдет] 10 - 15 лет, и надеюсь, что все придет в норму",- добавил Примаков.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.