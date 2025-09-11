Как отметила министр культуры, многочисленные мероприятия "должны иметь системный подход и дополнять друг друга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предложило разработать многосторонний меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей с участием зарубежных делегатов Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова.

"Многочисленные мероприятия, которые проводятся при поддержке наших министерств, должны иметь системный подход и дополнять друг друга. В 2022 году в России указом президента Российской Федерации утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей. <…> Министерство культуры Российской Федерации выступает с инициативой создания многостороннего меморандума о взаимопонимании вопросов сохранения традиционных культурных ценностей", - сказала Любимова, открывая расширенное заседание с главами официальных иностранных делегаций в рамках форума.

Глава министерства предложила разработать такой документ по итогам форума и провести его согласование в начале 2026 года. "Будем рады вашей поддержке данного предложения, которое подчеркивает единство взглядов на построение крепких культурных связей во блага народов наших государств. Уверена, что заседание пройдет в дружеской атмосфере, идеи получат поддержку и воплотятся в новые совместные проекты", - резюмировала Любимова.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.