Швыдкой призвал передавать наследие классической музыки России новым поколениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия обладает уникальным музыкальным наследием, включающим богатую композиторскую и исполнительскую школу, его необходимо передавать будущим поколениям. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на секции в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Наша главная задача - сохранить это наследие и сделать так, чтобы классическая музыка преодолевала шум современной жизни. Молодые люди редко слушают классику, к сожалению, но нам нужно помочь им. Необходимо сформировать новых слушателей, важно, чтобы они приходили в залы, где звучат Моцарт, Рахманинов, Чайковский, чтобы они впитывали классику", - сказал он.

Швыдкой подчеркнул, что формирование новой аудитории является ключом к развитию искусства и сохранения музыкального наследства. "Искусство должно быть доступным, но сохранять глубину. Мы должны воспитывать детей, вырабатывать у них способность воспринимать магическую классическую музыку, формировать вкусы и интерес к настоящей культуре", - поделился мнением спецпредставитель президента РФ.

По его словам, без новой аудитории искусство не сможет развиваться. "От формирования и воспитания поколения зависит будущее музыки в России", - заключил Швыдкой.

