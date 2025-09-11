По словам министра культуры и информации республики Аиды Балаевой, участились случаи, когда сцена и культурные площадки превращаются в политическую трибуну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева предложила принять совместные меры по сохранению независимости и чистоты культурного пространства. Такую инициативу она предложила на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Мы все прекрасно понимаем, что культура - это не просто сцена, музеи и концертный зал. Это пространство духовного единения и памяти. <...> На министерство и профильные ведомства в сфере культуры возлагается важнейшая миссия - оберегать истинное предназначение культуры - вдохновлять и созидать. <...> В этой связи предлагаем принять совместные меры по сохранению независимости и чистоты культурного пространства", - сказала министр на расширенном заседании с главами официальных и иностранных делегаций.

По ее словам, участились случаи, когда сцена и культурные площадки превращаются в политическую трибуну. Балаева подчеркнула, что искусство и культура должны следовать своей истинной цели - формировать ценности и укреплять взаимопонимание.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

