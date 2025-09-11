Посетители также смогут увидеть анимированные электронные образы отреставрированных плакатов и видеоролики с кадрами кинохроники

КИРОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Выставка "Окна ТАСС. Искусство побеждать" открылась в кировской "Диораме". В экспозицию вошли более 150 уникальных плакатов времен Великой войны, сообщили в пресс-службе правительства области.

"В кировской "Диораме" открылась выставка "Окна ТАСС. Искусство побеждать". Из фондового Государственного центрального музея современной истории России (г. Москва) на выставке представлено более 150 уникальных плакатов времен Великой войны - как подлинных, так и включенных в мультимедийные программы. Выставка продлится по 9 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

"Окна ТАСС" - это серия агитационно-политических плакатов, выпускавшихся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС). На выставке представлена легендарная серия плакатов с политическими эпиграммами "Наша азбука", выпущенная редакцией "Окон ТАСС" и пользовавшаяся большим успехом у бойцов. Ее сатирические двустишия были созданы по примеру "Советской азбуки" Владимира Маяковского. На каждую букву алфавита была сочинена эпиграмма на Гитлера, Геббельса, Геринга, а также на союзников фюрера и на рядовых горе-вояк.

Посетители могут увидеть серию плакатов "Четыре ответа - четыре портрета" (1943 г. художник Н. Ф. Денисовский, автор текста С. Я. Маршак), "Битые карты" (1944 г. художник П. П. Соколов-Скаля), "Последний номер программы" (1944 г. художники Кукрыниксы), "Нацистская Германия обречена" (1944 г. художник Н. Ф. Денисовский) и многие другие.

Выставка дополнена мультимедийными приложением. Посетители смогут увидеть анимированные электронные образы отреставрированных плакатов, а также видеоролики с кадрами кинохроники. Интерактивное приложение "Художники и поэты Окон ТАСС" рассказывает о деятелях искусства, работавших над плакатами, а приложение "Собери плакат", позволяет посетителям музея собрать виртуальный пазл.

Об "Окнах ТАСС"

"Окна ТАСС" - агитационные плакаты, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС) в 1941-1946 гг. Всего было создано около 1,5 тыс. плакатов общим тиражом свыше 2 млн экземпляров. Впервые плакаты появились на пятый день после начала войны - 27 июня. Они были выставлены в здании на Кузнецком мосту в Москве, где разместилась мастерская по их изготовлению.

Рисунки и тексты "Окон ТАСС" призывали к победе над врагом, прославляли подвиги советских людей, напоминали о героическом прошлом народов Советского Союза, обличали фашистских агрессоров. Распространенным жанром являлись сатирические и юмористические плакаты, однако создавались и серьезные патриотические работы. В целом они продолжили традицию, заложенную "Окнами сатиры РОСТА", выпускавшимися в 1919-1921 гг.