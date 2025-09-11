Официальный представитель МИД РФ отметила, что у нее больше тысячи исинских чайников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Экспонаты из частной коллекции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой пополнят музей Востока, где откроется российско-китайская выставка "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша".

Как отметила дипломат, экспозиция приурочена к перекрестному году культур России и Китая и служит прекрасной возможностью для народов двух стран больше узнать друг о друге.

"У меня их [исинских чайников] больше тысячи, на выставке будет представлена небольшая часть. Я могу долго рассказывать об их форме, о том, как мы их покупали, как находили, как хотелось найти копии эталонных форм, - сказала Захарова на пресс-конференции в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. - При этом я не делю их на любимых или не любимых, потому что они выбирались не как материальная ценность. Для меня это именно подход к коллекционированию как к истории собирательства".

При этом она обратила внимание, что ценовой люфт в данном жанре искусства разнообразен: существуют "как недорогие чайники, так и авторские работы, где только сам мастер может назначить цену".

"Но мне всегда были интересны образы и формы, их история, а не материальная ценность", - добавила официальный представитель МИД России.

Торжественное открытие экспозиции состоится 24 сентября в музее Востока в Москве и будет доступна к посещению до 9 ноября включительно.

В рамках выставки будут также представлены образцы Исинской керамики из коллекций музеев Петергофа и Востока, президента Федерации ушу России Глеба Музрукова и современных мастеров Исинской ассоциации.

ТАСС - генеральный информационный партнер Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.