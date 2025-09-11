По словам организаторов, в афише три программы, подготовленные специально к мероприятию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Фестиваль Российского национального оркестра (РНО), который в этом году отмечает 35-летие, откроется в концертном зале имени П. И. Чайковского 11 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оркестра.

"В зале Чайковского открывается фестиваль Российского национального оркестра; он даст старт юбилейному сезону коллектива, отмечающего 35-летие в нынешнем году. Среди важнейших событий - мировая премьера вокального цикла "Немая Вега" Андрея Головина, созданного специально для фестиваля, концертное исполнение редко звучащей оперы "Дафна" Рихарда Штрауса и театрально-симфоническая фантазия "Онегин. Сквозь время" по роману Пушкина", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, в афише три программы, подготовленные специально к фестивалю. "Фестиваль продолжает традицию открывать сезон серией ярких программ, демонстрирующих разные грани творческих возможностей коллектива", - отметили в пресс-службе.

В первый вечер 11 сентября прозвучат четвертый фортепианный концерт Бетховена с участием народного артиста России, пианиста Николая Луганского, "Богатырская симфония" Александра Бородина в авторской редакции и мировая премьера вокального цикла Андрея Головина "Немая Вега".

Далее, 17 сентября пройдет концертное исполнение оперы "Дафна" Рихарда Штрауса с международным составом солистов. На заключительном вечере 26 сентября будет представлена театрально-симфоническая фантазия "Онегин. Сквозь время" по роману Пушкина в постановке режиссера Марины Брусникиной и дирижера Дмитрия Юровского. В проекте примут участие актеры Ольга Остроумова, Игорь Костолевский, Павел Табаков и Юлия Хлынина. ТАСС - генеральный партнер фестиваля РНО.