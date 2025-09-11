Голикова посетила выставку "Окна ТАСС" в Эрмитаже

Молодые художники, которые прикоснулись к проекту, стали лучше понимать и своих прабабушек и прадедушек, которые тогда воевали, отметила вице-премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов представил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур мультимедийную выставку о легендарных плакатах "Окна ТАСС: новые возможности плакатного искусства" времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

"Это не просто наше прошлое, это не просто 80-летие Великой Победы - это еще и связь с сегодняшним днем, которая дает нам возможность, с одной стороны, прочувствовать через такую анимацию, как это в реальности происходило. С другой стороны, молодые художники, которые к этому прикоснулись, стали лучше понимать и своих прабабушек и прадедушек, которые тогда воевали, - многие погибли, а кто-то умер от голода в блокаду, - и сегодняшний день. На самом деле очень много общего. <...> То, что ТАСС удалось это восстановить, то, что сегодня здесь это представлено, я считаю, уникально", - рассказала Голикова, поделившись своим впечатлением от экспозиции.

Выставка "Окна ТАСС": новые возможности плакатного искусства" является частью культурной программы форума. Зрители увидят, как лаконичные и эмоциональные плакаты 1941-1945 годов перекликаются с современной визуальной культурой. Динамичные интерпретации "Окон ТАСС" подготовили молодые медиахудожники, дизайнеры и студенты творческих вузов совместно с ведущими специалистами Студии "Шоу консалтинг".

"Окна ТАСС" продолжили традицию знаменитых агитационных рисунков "Окна сатиры РОСТА", которые издавались агентством в 1919-1921 годах в период Гражданской войны и интервенции и ведущим автором которых был поэт Владимир Маяковский. Над выпусками плакатов в 1941-1945 годах работали известные карикатуристы того времени: Михаил Черемных, Борис Ефимов, Николай Радлов, Кукрыниксы - Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов, а также поэты Демьян Бедный, Самуил Маршак, Ольга Берггольц и другие.

Агитационные плакаты выпускались трафаретным способом, без использования каких-либо технических средств, что позволяло придать им большую красочность, чем типографским. Работа шла в три смены, выпускалось до 1 000 экземпляров плакатов ежесуточно. Плакаты наносили настолько серьезный психологический удар по врагу, что министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс заочно приговорил к смертной казни всех их авторов.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.