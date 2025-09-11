Научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков отметил, что нужно вернуться к этой позиции на международном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Пункт о культурном геноциде предложили внести в Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года, на полях XI Форума объединенных культур. Об этом сказал на сессии "Культурный геноцид: нацизм и неонацизм. Исторические параллели" научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

"Сейчас нам бы стоило вернуться на международном уровне именно к этой позиции. Потому что культурный геноцид - это то, что мы сейчас видим, и это преступление", - сказал Дюков.

Он добавил, что России следует вернуться к советским предложениям о расширении Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

С похожей инициативой недавно выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он предложил расширить понятие геноцида, включив в него уничтожение культурного наследия и запрет на использование национального языка.

Также в стадии обсуждения находится предложение о возможности посмертного суда над нацистами.

Под геноцидом в уголовном законодательстве подразумеваются действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.