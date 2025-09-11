Любимова: 2,5 тыс. участников посетили Петербургский форум объединенных культур

На мероприятии, в частности, присутствовали деятели культуры и дипломаты, сообщила министр культуры России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур уже посетили 2,5 тысячи участников из более чем 70 стран. Об этом в интервью Первому каналу на полях форума рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

"Более двух с половиной тысяч человек на форуме, это и деятели культуры, и безусловно дипломаты, и мои коллеги - министры культуры, 22 моих коллеги присутствуют, еще десятки стран представлены нашими коллегами - заместителями министров культуры, коллегами из культурных ведомств самых разных стран. Всего более 70 стран на данный момент у нас зарегистрировано", - сказала она.

Любимова отметила, что от глав делегаций в адрес форума звучали очень теплые слова и пожелания, а также они "невероятно комплиментарно" отзывались о культуре России.

"Если говорить об официальных делегациях, то, конечно, география сужена дружественными странами, которые разделяют наши ценности много говорят о необходимости традиционного духовно-нравственного воспитания, формирования подобного рода повестки и в кино, и на сценах, и с точки зрения музейных экспозиций", - отметила министр.

Как подчеркнула Любимова, очень важно, что на форуме присутствовали деятели культуры стран Запада. Она добавила, что диалог с ними невероятно ценен и очень важно, что он не прекращался в течение последних лет.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.