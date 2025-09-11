Он создан командой издания правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" и представляет собой приключенческую историю о поисках таинственного артефакта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Первый интерактивный комикс, посвященный Северо-Западу России - "Серебряное ожерелье", представили на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает корреспондент ТАСС.

"Ребята через комиксы придумали, что главные герои путешествуют по маршруту "Серебряного ожерелья" и ищут артефакты. Эта книга уникальна тем, что ее интересно смотреть и детям, и молодежи, и взрослым. Я уверена, что когда вы посмотрите эту книгу, вам захочется проехать по Северо-Западу России, составить свой маршрут путешествия и увидеть все собственными глазами", - сказала во время презентации заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева.

Комикс создан командой издания правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" и представляет собой приключенческую историю о поисках таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по Северо-Западу России.

"Здесь есть папа и ребенок, которые вместе путешествуют и в детективном формате пытаются разгадать тайны "Серебряного ожерелья", найти артефакты и таким образом дополнительно приблизить себя к изучению истории своей семьи, своего края и тех регионов, в которые они приезжают, а приезжают они как раз во все 11 регионов Северо-Запада", - рассказал главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.

По его словам, книга вышла тиражом в 1 тыс. экземпляров и в ближайшее время появится в библиотеках, книжных магазинах и туристических центрах регионов Северо-Запада. "Мы надеемся, что будет вторая часть этого путешествия, когда всей семьей на автомобиле российского производства наша семья поедет в путешествие", - сказал Смирнов, отметив, что во второй части появится мама и младший брат главного героя.

"Серебряное ожерелье России" - межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО."Серебряное ожерелье России" объединяет 11 субъектов: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.