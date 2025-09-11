Фестиваль будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. XIV Московский международный кинофестиваль "Будем жить" откроется показом ленты "Сводишь с ума" молодого режиссера Дарьи Лебедевой. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент фестиваля народный артист РФ Евгений Герасимов.

"Будем жить" пройдет с 21 по 28 сентября в Москве. Фестиваль будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

"Фильм-открытие этого фестиваля - картина молодого режиссера Дарьи Лебедевой "Сводишь с ума". В нем снимались такие актеры, как Мила Ершова, Антон Артемьев и Антон Васильев. Это уже 14-й по счету фестиваль. Тема киносмотра в 2025 году - "Мотивационное кино", - отметил Герасимов.

По словам народного артиста, на участие в фестивале поступило более 800 заявок из 36 стран мира. До этапа смотра дошли 39 картин из 9 стран, включая Россию, Узбекистан, Индию, Казахстан, Болгарию, Армению, Южную Корею, США и Китай. Среди площадок фестиваля - кинотеатры "Октябрь", "Синемапарк. Мосфильм", киноцентр "Эльдар", ВГИК имени С. А. Герасимова, Театр на Малой Ордынке и Арт-центр Института современного искусства.

Председателем жюри конкурсной программы полнометражного игрового кино фестиваля "Будем жить" стала генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева. "Для меня было большой честью возглавить жюри игрового конкурса, и согласилась я на это именно потому, что услышала о главной теме фестиваля - "Мотивационное кино". Мотивация - это то, что сегодня нужно всем", - поделилась Слащева.

Кроме непосредственно смотра, в программу фестиваля войдут образовательные и деловые мероприятия: мастер-классы, питчинг кинооператоров, открытый кастинг студентов и выпускников киношкол, а также презентация продюсерского центра выпускников Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

О киносмотре

Международный фестиваль "Будем жить" - ежегодное событие культурной жизни Москвы. В программу входят фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Организаторами фестиваля выступают фонд "Кинематографист" и АНО "Центр развития креативных проектов".