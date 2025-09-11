Мероприятие прошло в рамках XI Форума объединенных культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Центр современного искусства имени Сергея Курехина открылся в Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие прошло в рамках XI Форума объединенных культур.

"В городе, который славится своей культурой и историей, появляется еще одно важное культурное пространство. Сама архитектура этого помещения, хоть это и бывший кинотеатр, пронизана эмоцией и духом того человека, именем которого назван центр", - сказала на открытии вице-премьер Татьяна Голикова.

В интерьере обновленного центра - и отсылки к облику исторического кинотеатра "Прибой", и элементы бионики, например, характерные люстры в фойе, и огромные пространства LED-экранов. Автором архитектурного проекта выступил заслуженный художник России Александр Петров, многократный лауреат престижных международных архитектурных конкурсов и обладатель десятка патентов на изобретения. Интерьерное решение было выбрано в результате открытого конкурса студенческих проектов, который выиграл молодой архитектор Никита Сидоров.

В стенах нового центра расположились большой зал на 1000 мест для масштабных концертов и театральных постановок, малый зал-трансформер для концертов, спектаклей, лекций и видеоинсталляций, концертно-выставочное пространство в холле второго этажа, медиатека и фонды для хранения архивных материалов, постоянная экспозиция, посвященная Сергею Курехину, а также экспозиционные пространства для временных выставок.

"Его дело продолжается и будет продолжаться", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина был основан в 2004 году. На протяжении двух десятилетий занимается организацией и проведением международных фестивалей SKIF, "Электро-механика", "Этно-механика", "Видеоформа", "Арт-стена", "Цифровая механика", "Арт-механика", спектаклей, перфомансов, концертов и выставок. А также сохранением и актуализацией творческого наследия Сергея Курехина - легендарного музыканта, композитора и визионера второй половины ХХ века и его современников.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.