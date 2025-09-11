Всего на XI фотоконкурс "Самая красивая страна" поступило порядка 50 тыс. работ от 8 тыс. участников

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Авторы фотоснимков, запечатлевших снежного барса на хребте Чихачева, грустную нерпу в льдинке, остров белых собак и другие интересные сюжеты, стали победителями 11-го конкурса "Самая красивая страна", объявленного Русским географическим обществом (РГО). Имена победителей названы на церемонии в "Новой Третьяковке", сообщили в пресс-службе РГО.

"Всего на XI фотоконкурс "Самая красивая страна" поступило около 50 тыс. работ от 8 тыс. участников. Имена победителей объявили на церемонии в "Новой Третьяковке". Сейчас там проходит выставка лучших работ участников прошлых лет", - отметили в пресс-службе.

Победители года

Александр Лаврентьев из города Пушкино Московской области сделал фотографию туманного берега труднодоступного острова Симушир. Вячеслав Заметня из Санкт-Петербурга сделал уникальный снимок снежного барса на хребте Чихачева, самой северной части ареала обитания этого редкого зверя, а Даниил Силантьев из Челябинска - фотографию загадочного леса Приладожья.

Александр Пашеничев из поселка Вырица Ленинградской области снял с высоты птичьего полета туман над еловым лесом, а Наталья Приваленко из Москвы - воробьиного сычика на охоте. Игорь Жабский из села Покровка Приморского края запечатлел грустную нерпу в льдинке.

Ольга Папина из Волгограда победила со снимком "Бабушка Надя и ее кошки". Юрий Подгрушный из города Батайска Ростовской области сфотографировал паука-скакунчика на лепестке розы. Мария Тюрюханова из Санкт-Петербурга сняла на смартфон "Остров белых собак".

Владимир Пальчик из Санкт-Петербурга сравнил в своей работе прошлый и настоящий облик Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря. Его земляк Руслан Кондратенко на своей фотографии запечатлел чудо восходящей полной луны над Санкт-Петербургом.

Каждому победителю были вручены диплом и приз - 250 тыс. рублей.

Специальные призы

Специальный приз "Заповедная Россия" от банка ВТБ получил Анатолий Шишкин из Московской области, специальный приз "Снято на фотоловушку" от центра "Амурский тигр" и компании "Фосагро" - Юрий Смитюк из Владивостока, а специальный приз "Природный арт-объект" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" - Павел Ившин из Санкт-Петербурга.

В новой спецноминации "Удивительные места" победу одержала Галина Горшенина из Москвы. И наконец, приз зрительских симпатий от РГО вручен Вячеславу Заметне из Санкт-Петербурга, который также одержал победу в номинации "Дикие животные".

Также были объявлены победители фотоконкурса "Самая красивая страна глазами детей", который проводится с 2018 года. Ими стали Сергей Тельнюк из Воронежа ("Пейзаж"), Иван Горшков из города Обнинска Калужской области ("Мир животных"), Денис Пронин из Орла ("Макромир"), Анастасия Асадуллина из Амурской области ("Природные явления"). Каждый победитель получил диплом и приз в 100 тыс. рублей.

О проекте

Масштабный медиапроект посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Фотоконкурс проводится с 2015 года. Всего за 11 лет поступило более 780 тыс. работ от 118 тыс. участников.

Ежегодно в конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители, иностранцы и дети.