Мероприятия пройдут в октябре

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Дни культуры Казахстана пройдут в России в октябре. Об этом сообщили в министерстве культуры и информации республики по итогам встречи главы ведомства Аиды Балаевой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой на полях международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"В рамках форума также состоялась двусторонняя встреча Аиды Балаевой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Аида Балаева выразила благодарность российской стороне за постоянную поддержку культурных инициатив. В частности, в октябре запланировано проведение Дней культуры Казахстана в России", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, программа мероприятий будет включать выставку из коллекции казахстанского Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, она пройдет на площадке Новой Третьяковки. В Малом театре российскому зрителю также будет представлена современная драма "Парасат майданы". Кроме того, в столице пройдут показы казахстанского кино, а завершением Дней культуры станет гала-концерт мастеров искусства республики.

В пресс-службе казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева ранее сообщали ТАСС, что в ноябре планируется его государственный визит в Россию.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.