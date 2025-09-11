Сергей Беляков объяснил, что такие гостиницы нужны в связи с тем, что артисты со своими семьями переезжают каждые два месяца из города в город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Гостиницы и общежития для цирковых работников будут отремонтированы в течение ближайших пяти лет впервые с советских времен. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Я хочу вам сказать, что к нам, на самом деле, лицом повернулось Правительство Российской Федерации, нам всячески помогают в отношении благоустройства цирка, в отношении ремонта и реконструкции жилого фонда, чего не было никогда после развала Советского Союза, к сожалению. На сегодняшний день правительство, в рамках программы "Семья", выделило большие деньги, и мы ремонтируем все цирки, и у нас задача - в течение пяти лет отремонтировать все наши общежития и гостиницы" - сказал Беляков.

Он объяснил, что такие гостиницы нужны в связи с тем, что артисты со своими семьями переезжают каждые два месяца из города в город. По его словам, некоторые гостиницы были отремонтированы, сами артисты отзываются, что стало "очень здорово".

Говоря об аудитории цирка, генеральный директор посетовал, что цирк не популярен у молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. "Мы уже приучаем эту возрастную категорию приходить к нам на спектакли. Мы используем максимально современное оборудование. Конечно же, это у молодого поколения вызывает интерес, они начинают приходить" - добавил Беляков.

Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" в четвертый раз проходит в цирке Чинизелли в Петербурге с 11 по 14 сентября. Он объединит более 170 участников из 20 стран.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и других стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

