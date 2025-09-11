Режиссер Павел Сафонов поставит спектакль "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Итоги 95-го юбилейного сезона подвели в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Об этом сообщили в Минобороны РФ, добавив, что в следующем сезоне театр представит семь премьер.

"В новом 96-м театральном сезоне для своих зрителей Театр Российской армии подготовил семь премьер. На Экспериментальной сцене состоится премьера спектакля "Сморгонь" молодого режиссера Дмитрия Версты. На Малой сцене 8 и 9 октября состоится первая премьера сезона спектакля "Посланница" по мотивам ранних рассказов Максима Горького", - говорится в сообщении.

В ноябре на Большой сцене зрители увидят мюзикл двух народных артистов - Максима Дунаевского в постановке Юрия Александрова "Святая Анна". А в преддверии Нового года Юлия Шульева выпустит новогоднюю сказку Самуила Маршака "Двенадцать месяцев". Кроме того, начата работа над спектаклем "Визит" по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта в сценической версии Александра Лазарева, премьера запланирована в День театра, отмечающийся 27 марта.

Зимой режиссер Павел Сафонов поставит спектакль "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского, а весной заслуженный артист России Андрей Бадулин представит спектакль испанского драматурга Лопе де Вега "Валенсианские безумцы".

Итоги 95-го сезона

Юбилейный 95-й сезон завершился в июле спектаклем "Знамя Победы". На мероприятии, где подвели его итоги, директор департамента культуры Минобороны Артем Горный зачитал приветственное слово заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина. Генерал армии отметил славный путь театра, который неразрывно связан с историей армии и Отечества, а также рекордные 10 премьер 95-го юбилейного сезона, занявшие достойное место в культурной афише столицы.

На торжественной церемонии 47 сотрудников театра были награждены медалями Минобороны РФ "За вклад в развитие культуры" и "Памяти героев Отечества", знаками отличия департамента культуры Министерства обороны "За заслуги", благодарностями заместителя министра обороны и ценными подарками.