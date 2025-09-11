Дни культуры Казахстана в России запланированы на осень 2025 года

Главными событиями Дней станут показы балетов Ролана Пети на Новой сцене Большого театра России и открытие выставки "Шедевры искусства Казахстана" Музея искусств им. А. Костеева в Третьяковской галерее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Дни культуры Казахстана в России пройдут в октябре-ноябре 2025 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в официальном телеграм-канале по итогам встречи с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой на полях XI Санкт-Петербургского Форума объединенных культур.

"Дни культуры Казахстана в России станут одним из ключевых событий в рамках нашего сотрудничества. Они пройдут в октябре-ноябре текущего года. Масштабный проект охватит самые знаковые площадки Москвы и представит главные достижения казахстанской культурной жизни - от театральных премьер до презентации музейных коллекций", - говорится в сообщении.

Главными событиями Дней станут показы балетов Ролана Пети ("Астана опера") на Новой сцене Большого театра России и открытие выставки "Шедевры искусства Казахстана" Музея искусств им. А. Костеева в Третьяковской галерее. "Также пройдут показы драматического спектакля Театра им. К. Куанышбаева на сцене Малого театра на Ордынке и Дни казахского кино в кинотеатре "Поклонка", - подчеркнула Любимова.

Она добавила, что на встрече с министром культуры и информации Казахстана договорились обсудить планы сотрудничества на следующий год на очередном заседании подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству, которое запланировано на октябрь в рамках проведения Дней.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

