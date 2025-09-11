Проект "Книга в городе", организованный Департаментом культуры Москвы, завершится 14 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Встреча в рамках проекта "Книга в городе" была проведена писателем и драматургом Александром Цыпкиным в Пушкинском сквере в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Проект замечательный, есть возможность посидеть на улице в хорошей атмосфере, послушать литературу в исполнении людей, которые умеют это делать. Принять участие в проекте решил потому, что погода хорошая и есть возможность почитать не себя, а Чехова", - отметил писатель в беседе с ТАСС.

В заключительную неделю москвичей и гостей столицы ждет около 20 встреч с известными актерами и авторами. Среди участников - Татьяна Устинова, Мария Кожевникова, Екатерина Климова, Ирина Горбачева, Елена Ксенофонтова и другие. Финалом проекта станет акция - каждый посетитель сможет забрать понравившуюся книгу с полок библиотек под открытым небом.

Проект, организованный Департаментом культуры Москвы, завершается 14 сентября. Его площадки расположены в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре. За лето здесь прошло около 700 культурных событий - литературные чтения, встречи с писателями и актерами, мастер-классы и лекции.