В ДНР фестиваль "Донецкая осень" открыл российский органист Фисейский

Фестиваль продлится до ноября 2025 года, в его рамках пройдет около 16 концертов

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Фестиваль органной музыки "Донецкая осень", объединивший музыкантов из восьми городов России, открылся в Донецке ДНР, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль "Донецкая осень" продлится до ноября 2025 года. В рамках фестиваля пройдет около 16 концертов. Помимо Донецкой филармонии, [пройдут] выездные органные концерты, которые являются нововведением Донецкой филармонии в плане концертной деятельности. Они пройдут в городах Снежное, Торез, Макеевка, Шахтерск и Новоазовск, - сказал журналистам заместитель гендиректора филармонии Дмитрий Карась. - География участников данного фестиваля широка - начиная от Красноярска, Санкт-Петербурга, заканчивая нашими земляками. В дальнейшем географию планируем расширять, как и количество участников, и концертов".

Он добавил, что в Донецк также приедут артисты из Москвы, Белгорода, Калининграда, Печор и Сочи. Открыл фестиваль заслуженный артист РФ, завкафедрой органа и клавесина Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Фисейский. "Я сегодня буду играть довольно интересную программу. Она будет состоять из баховских произведений, но они все навеяны творчеством других композиторов - современников и предшественников Иоганна Себастьяна Баха. Здесь будет представлена музыка итальянских композиторов - Джованни Легренци, Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, музыка Франсуа Куперена, произведения, которые возникли в Германии, в частности фуга соль минор, которую написал Адам Рейнкен", - отметил Фисейский.

По его словам, фестиваль стал видным событием для региона. Маэстро напомнил, что в Донецкой филармонии, которая выступает организатором и основной площадкой фестиваля, установлен знаковый для истории российского музыкального искусства орган.

"Этот орган когда-то был установлен в Петербурге в церкви святых Петра и Павла на Невском проспекте. Это был один из трех органов знаменитой органостроительной фирмы Walcker, который имел две педальные клавиатуры. Первый подобный орган был установлен во Франкфурте, второй - в Штутгарте и третий - в Петербурге. История этого органа в советское время была не очень приятная - его переносили из одного помещения в другое, многое было утрачено, но основа этого замечательного теплого, валькеровского звучания, она в инструменте осталась. Тот факт, что этот инструмент находится в Донецке, который теперь опять вернулся в Россию, мне кажется, очень символическое имеет значение", - заключил органист.

Фестиваль органной музыки "Донецкая осень" впервые состоялся в 2019 году. Тогда его приурочили к 60-летию установки органа в Донецкой филармонии. На момент учреждения фестиваля инструменту, на котором студентом играл Петр Чайковский, исполнилось 180 лет. Фестиваль проходил ежегодно до 2022 года - начала нового витка украинской агрессии.