Вице-премьер РФ выразила надежду, что дискуссии на форуме заложат прочную основу для долгосрочных перспектив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур собрал представителей 69 стран мира и 89 регионов России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы собрались с вами в одном из самых великолепных городов мира для того, чтобы обсудить миссию культуры в меняющемся мире. Сегодня с нами представители всех регионов России и 69 стран мира. Мы надеемся, что дискуссии на форуме заложат прочную основу для будущих долгосрочных перспектив", - сказала она.

Голикова отметила символичность того, что открытие форума проходит в Михайловском саду Русского музея, где отмечается 200-летие со дня завершения строительства Михайловского замка. "Ровно 200 лет назад, по велению императора Павла I, началось строительство этого уникального дворца, завершенное его сыном Александром I. Сегодня мы находимся в одном из самых уникальных музеев мира", - подчеркнула вице-премьер.

Она также поблагодарила директора Русского музея Аллу Манилову и коллектив учреждения "за большой труд и за сегодняшний прием", а также пожелала участникам форума "в неформальной обстановке подружиться, обсудить проблемы и просто хорошо провести вечер".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидаются выступления более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.