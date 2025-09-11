Он объединил 170 участников из 20 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Четвертый международный фестиваль циркового искусства "Без границ" открылся в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке цирковым шоу, передает корреспондент ТАСС. Ведущими выступили народный артист РФ Эдгард Запашный и заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская.

Фестиваль объединил 170 участников из 20 стран. На открытии выступили артисты из России, Бельгии, Венгрии, Вьетнама, Италии, КНДР, Монголии, Португалии, Танзании.

"Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" подтвердил единство России в развитии мировой цирковой индустрии и стал символом открытого творческого диалога между государствами, жанрами и традициями", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в приветственном видеопослании, показанном на открытии. Она добавила, что сегодня фестиваль - это платформа, объединяющая участников со всего мира.

Выступления разделили на две программы, каждую из которых оценивает профессиональное жюри. В его составе гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков, заместитель гендиректора Большого Московского цирка Татьяна Запашная, заслуженные артисты России Гия Эрадзе, министр по возрождению циркового искусства Венгрии Петер Фекете, представители Германии, Франции, КНДР, Вьетнама, Казахстана и другие. Вторую программу покажут на арене 12 сентября, а 14 жюри подведет итог и наградит победителей на гала-концерте. 13 сентября пройдет открытие уличного фестиваля "Без границ - детям".