В Московской консерватории прошел концерт скрипичной музыки Ивлева и Савельева

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Концерт скрипичной музыки лауреатов всероссийских и международных конкурсов скрипача Арсена Ивлева и пианиста Тихона Савельева прошел в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС. Этим вечером в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского прозвучали произведения Баха, Моцарта, Прокофьева, Паганини и других классиков.

"Программа составлена к IV Международному конкурсу скрипачей Виктора Третьякова, который начнется 20 сентября в Красноярске и будет проходить в четвертый раз. В основе первого отделения программы - соло, я исполнял произведения разных стилей: от Иоганна Себастьяна Баха до сонаты для скрипки соло [бельгийского скрипача] Эжен Изаи. И для слушателей, и для исполнителей это интересное, постепенное сравнение различных эпох, диалог стилей. Между ними я вставил небольшую интермедию в виде виртуозного произведения Каприс №7 для скрипки соло ля минор Никколо Паганини", - рассказал в беседе с ТАСС после концерта Ивлев.

Первое отделение завершилось исполнением Концерта №5 для скрипки с оркестром ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта. "Мне захотелось немного уйти от сгущенных красок, которые есть в сонате Изаи, поэтому мы вместе с Тихоном Савельевым решили завершить отделение Моцартом, его чистой, светлой музыкой, которая симпатична абсолютно всем", - поделился солист.

В основу второго отделения легли Соната №2 для скрипки и фортепиано ре мажор Сергея Прокофьева, "Маргаритки" Сергея Рахманинова в обработке Фрица Крейслера, Блестящая фантазия на темы из оперы Гуно "Фауст" Генрика Венявского и Романс си-бемоль мажор Романа Кима.

Савельев, исполнивший партию на фортепиано, в беседе с ТАСС подчеркнул, что для любого музыканта - будь то российский или зарубежный исполнитель - выступление в залах Московской консерватории является квинтэссенцией творческого пути. "Выступать в стенах Московской государственной консерватории - не только огромный труд и удовольствие для исполнителей, но и колоссальная ответственность перед слушателями", - сказал пианист.

Как отметил Ивлев, классическая музыка учит современного человека "преодолевать свои пороки", так как любое настоящее искусство, по мнению музыканта, "очищает человека и заставляет его приподняться над собственным "я", над обыденностью и бытом". "В эпоху разобщенности, когда каждый из нас погружен в свои собственные заботы, классическая музыка способна открыть нам глаза на нечто более прекрасное, чем обыденность и повседневная рутина. Концерт академической музыки - это не просто событие, а момент единения с величайшими произведениями мирового искусства. Это связь с космосом. Возможно, именно классическая музыка может научить нас слушать друг друга, лучше понимать и вдохновлять," - добавил Савельев.