В наступившем 250-м сезоне Большой театр "планирует вернуть свои самые знаменитые постановки", сообщил гендиректор организации

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 35 спектаклей Государственного академического Мариинского театра было перенесено на сцену Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России за время руководства ими Валерия Гергиева.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев рассказал, что в наступившем 250-м сезоне Большой театр "планирует вернуть свои самые знаменитые постановки". "Вопрос в том, стоит ли создавать совершенно новую оперу Чайковского "Евгений Онегин" или возобновить версию в постановке Дмитрия Чернякова - я еще буду с ним это обсуждать. Большой театр не может обойтись без "Евгения Онегина", "Пиковой дамы", "Жизни за царя", "Руслана и Людмилы" и "Князя Игоря". Я осознал эту проблему только после того, как занял пост директора. Ранее я слышал о том, что некоторые спектакли не задерживались, а некоторые были однодневными", - сказал руководитель театров в беседе с ТАСС.

Ситуацию с отсутствием в репертуаре Большого театра вышеперечисленных классических постановок, по мнению Гергиева, можно исправить, "если привозить спектакли из Санкт-Петербурга". "Мы уже перевезли [со сцены Мариинского театра] около 35 спектаклей - на это не способен ни один театр мира. Объединенные ресурсы позволяют нам это осуществить, так как я принимаю решения и там, и там. Таким образом, Москва увидела множество спектаклей оперы и балета, которые либо давно не показывались здесь, либо вообще отсутствовали. Думаю, что мы продолжим в том же духе", - отметил он.

Первая премьера юбилейного, 250-го, сезона ГАБТ - опера Петра Чайковского "Иоланта" - пройдет 11 сентября на Новой сцене. Музыкальный руководитель постановки - маэстро Валерий Гергиев, режиссер-постановщик и художник по костюмам - Эльчин Азизов, дирижером-постановщиком выступит Антон Гришанин.