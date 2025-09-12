Народный артист России призвал не волноваться по этому поводу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Проблема с отменой русской культуры на Западе рано или поздно будет решена. Таким мнением поделился народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в беседе с ТАСС в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Ранее в афинском концертном зале "Мегарон" было отменено выступление народного артиста России пианиста Дениса Мацуева. Организаторы объяснили решение "сложившейся международной обстановкой". В июле также не состоялось выступление народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева в Казерте на фестивале "Лето короля", где маэстро должен был дирижировать Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно при участии солистов Мариинского театра.

"Нам не стоит волноваться по этому поводу. Валерий Гергиев - выдающийся композитор, дирижер и музыкант. Он будет давать концерты в России. У нас очень благодарная публика. Этот период (отмены русской культуры - прим. ТАСС) обязательно пройдет", - сказал собеседник агентства.

Ранее Гергиев в беседе с ТАСС отметил, что отмена концерта в Италии никак не сказалась на его жизни. По его словам, это выступление он воспринимал как возможность продолжить традицию межкультурного обмена.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидаются выступления более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.