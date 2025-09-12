Музей музыки представит выставку в Китае

Открытие состоится в декабре в провинции Хубэй

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки в декабре представит выставку в Музее провинции Хубэй в Китае. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор музея Михаил Брызгалов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Выставка станет первым проектом в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали музей музыки и Музей провинции Хубэй на форуме. Документ предусматривает проведение совместных выставочных программ, развитие научных и образовательных инициатив, а также обмен информацией в исследовательской сфере.

"Благодарю наших коллег из Китая, которые сегодня специально прилетели на один день, чтобы побывать здесь, почувствовать атмосферу форума и подписать это замечательное соглашение. Для нас большая радость: уже в декабре этого года мы планируем открыть первую выставку в музее провинции Хубэй и будем продолжать совместное движение вперед", - отметил Брызгалов.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный партнер форума.