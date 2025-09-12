Александр Заславский отметил, что совершенствование институтов позволяют, в частности, формировать качественные кадры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Театральное образование играет ключевую роль в формировании будущих специалистов отрасли и укреплении профессиональных стандартов, поэтому важно вкладываться в развитие театральных институтов. Такое мнение высказал ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Александр Заславский на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Театральное образование формирует будущее профессии, закладывая основы для работы артистов, режиссеров и педагогов. <…> Важно вкладываться в театральное образование, тем самым развивая целую отрасль", - сказал он.

По словам Заславского, образовательные программы ГИТИСа включают комплекс практических и исследовательских элементов, которые позволяют студентам развивать профессиональные навыки и одновременно укреплять отраслевые стандарты.

Заславский пояснил, что подобные вложения в образование позволяют формировать качественные кадры, поддерживать исследовательскую и практическую деятельность, а также создавать условия для долгосрочного развития театрального искусства в России. "Я целиком уверен, что это действительно инвестиционный цикл. Инвестиции в образовательный процесс - это инвестиции в будущее театра", - подчеркнул ректор.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

