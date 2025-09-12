Евгений Осиновский отметил, что увольнения артистов из Театра Сюдалинна можно было избежать

ВИЛЬНЮС, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Таллина Евгений Осиновский раскритиковал действия властей республики в отношении Театра Сюдалинна (ранее - Русский театр) из-за сокращения государственного финансирования учреждения и назвал их попыткой уничтожить его.

Летом 2025 года министерство культуры республики объявило о сокращении финансирования театра на 15,5% в 2026 году, в результате чего восемь актеров и более десяти сотрудников администрации попали под сокращение.

"Можно было бы найти разные выходы из ситуации, но выбранный путь - уволить именно этих артистов из труппы, насчитывающей 34 человека, чье мастерство годами наполняло зал зрителями, - мне абсолютно непонятен. Для меня это выглядит как сознательная попытка государства умертвить Русский театр", - заявил он. Его слова приводит газета Postimees.

Театр Сюдалинна в Эстонии, ранее известный как Русский театр, был основан в 1948 году и является единственным в балтийской республике профессиональным театром, который ставит спектакли на русском языке.