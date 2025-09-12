Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив отметил, что внедрение ИИ открывает новые возможности для сохранения культурного наследия, развития медиа и музейной сферы, но одновременно создает новые вызовы для образовательной системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Правильное взаимодействие искусственного интеллекта (ИИ) и творческих деятелей предопределяет будущее культуры. Такое мнение выразил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Будущее культуры во многом определяется партнерством, взаимодействием человека и машины. ИИ должен оставаться помощником человека, а творческая составляющая проекта, истинные закладываемые глубинные смыслы должны быть за живым человеком. <…> Важно тонко отрегулировать вопросы авторских и интеллектуальных прав на культурные продукты, создаваемые с использованием этих технологий, включая применение искусственного интеллекта", - сказал он.

По словам Карманова, внедрение ИИ открывает новые возможности для сохранения культурного наследия, развития медиа и музейной сферы, но одновременно создает новые вызовы для образовательной системы. "Сегодня в учебных аудиториях студенты могут моментально проверять любой факт, озвученный педагогом, но ИИ пока не способен заменить непосредственную работу с человеком, например, в актерском мастерстве", - отметил Карманов.

Он добавил, что использование искусственного интеллекта вызывает вопросы об авторстве и достоверности: "Кто является автором диплома, книги или песни - человек или робот? Свои ли мысли мы передаем, если применяем ИИ? Одним из решений может стать обязательная маркировка продуктов, созданных с участием искусственного интеллекта".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный партнер форума.