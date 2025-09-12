Россия и другие страны понимают друг друга культурном диалоге, отметила вице-премьер РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Страны-участницы XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур едины в понимании мирового культурного будущего. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой сессии форума.

"Невзирая на границы и разность культур, традиций и религий, мы едины в понимании культурного будущего. <…> Наверное, главный вывод нашего форума, что мы с другими странами чувствуем и понимаем друг друга в этом культурном диалоге", - сказала она.

Ранее Голикова заявила, что XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур собрал представителей 69 стран мира и 89 регионов России.

Также вице-премьер РФ отметила важность продолжения достигнутых на форуме договоренностей в течение года и подчеркнула роль российских культурных институтов в этом процессе. "Я хочу сердечно поблагодарить гостеприимный Государственный Эрмитаж и все учреждения, которые стали и еще станут площадками проведения сессий форума. Это очень важно, ведь это не просто обсуждение, это еще и возможность показать то, чем мы живем, как развиваемся и как чувствуем", - добавила она.

Голикова выразила надежду, что на следующем, XII Санкт-Петербургском Международном форуме объединенных культур, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2026 году, участники вновь смогут продолжить обсуждение и развитие международного культурного диалога.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный партнер форума.