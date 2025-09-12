Там будут демонстрироваться картины, созданные государствами совместно или по отдельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Совместный проект по созданию сети кинозалов для демонстрации национальных фильмов, начнут реализовывать в странах СНГ, первый кинотеатр откроют до конца 2025 года. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов на итоговой сессии Форума объединенных культур под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

"Вместе с партнерами мы выдвинули идею о создании киносети стран содружества, в рамках которой демонстрировались бы картины, созданные нашими государствами совместно или по отдельности. Они позволили бы зрителям лучше понимать друг друга и вести диалог. На форуме, что особенно приятно, были подведены итоги переговоров и дан старт реализации этой программы. Первый такой кинозал откроется до конца текущего года", - сказал Соснов.

Ранее на сессии "Кино как диалог культур: СНГ сегодня и завтра" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Соснов сообщил, что первые "кинотеатры дружбы" откроются в Узбекистане и Дагестане.

Соснов отметил, что в последние годы увеличивается количество совместных кинопроектов с Китаем, Индией, странами Ближнего Востока, Латинской Америки и традиционными партнерами из СНГ. "Когда озвучивалась география наших совместных достижений, становилось очевидно, что кинематограф - это универсальный язык общения", - подчеркнул он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — "Возвращение к культуре — новые возможности". Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую — "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

