Швыдкой: "Интервидение" покажет отсутствие препон для сотрудничества в поп-музыке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Песенный конкурс "Интервидение", в котором примут участие 23 страны, продемонстрирует отсутствие препятствий для международного сотрудничества в популярной музыке. Такую оценку высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Через неделю буквально будет первое возрожденное "Интервидение" в Москве. Это 23 страны, включая Соединенные Штаты Америки, Китай, Индию, Бразилию и так далее. 23 страны - это много. Это будет довольно серьезная заявка на то, что и в популярной музыке, а не только в филармоническом искусстве, нет препон для сотрудничества", - сказал он.

Швыдкой добавил, что, по его мнению, предстоящий конкурс будет интересным и "ярким зрелищем".

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. ТАСС - информационный партнер конкурса.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.