Комментировать конкурс для российских телезрителей будут Яна Чурикова и Юрий Аксюта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ведущими международного музыкального конкурса "Интервидение" от России стали певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса, отметив, что комментаторами от России стали телеведущая Яна Чурикова и продюсер Юрий Аксюта.

"Организаторы "Интервидения" представили российскую команду ведущих и комментаторов финала конкурса. Ведущими "Интервидения" от России станут популярный актер и музыкант Алексей Воробьев и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина. Комментировать конкурс для российских телезрителей будет дуэт признанных экспертов: журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта", - говорится в сообщении.

Сам Воробьев отметил, что для него большая честь быть ведущим этого конкурса. "Для нас большая честь принять эстафету этого легендарного конкурса. Быть ведущим такого масштабного шоу, как "Интервидение", - это всегда адреналин и огромная ответственность. Мы настраиваемся на то, чтобы не просто провести конкурс, а создать для зрителей по всему миру настоящую праздничную атмосферу, наполненную яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями", - подчеркнул он.

Также Аида Гарифуллина добавила, что счастлива стать ведущей "Интервидения". "Это чувство, будто выходишь на главную сцену планеты. Столько талантов, культур и эмоций соберутся в одном месте! Мы безумно рады возможности быть в самом эпицентре этого праздника музыки и стать его голосом для многомиллионной аудитории. Обещаем, будет ярко, искренне и незабываемо", - заключила она.