Эксперт Фадеев: представители школ Европы и США едут в РФ, чтобы служить балету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Выпускники ведущих балетных школ Европы и США едут в Россию, чтобы служить русскому балетному искусству, вопреки информационной борьбе, которая ведется в их странах в отношении РФ. Об этом заявил художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра, художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского государственного театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев на XI Международном форуме объединенных культур.

"Я представляю две балетные компании и могу вам сказать, что русскому мировому искусству у нас служат и корейцы, и американцы, итальянцы, французы, поляки, венгры, уже не говоря о многочисленных народах России, - сказал он в рамках дискуссии, посвященной международным культурным проектам. - Всегда летом выпускные экзамены в балетных школах. Несколько лучших выпускников европейских школ приехали к нам поступать. Это очень талантливые ребята, у которых были приглашения из Лондона - Ковент-Гардена, из Нью-Йорка - из Американского балетного театра. <…> Но несмотря на то, что там, где они выросли и живут, ведется сейчас информационная война с нами, тем не менее, они приехали в Мариинский театр и в Санкт-Петербург".

Фадеев добавил, что "сколько бы Запад, конечно, ни пыжился и ни пытался предотвратить это общение и обойтись без русской культуры, Чайковский звучит на всех меридианах и параллелях".

В беседе с ТАСС Фадеев пояснил, что балетную труппу Мариинского театра в этом году пополнили в том числе талантливые танцовщики, которые приехали из США, Японии и Южной Кореи. "Обучаем, вводим в наш репертуар, - рассказал он. - Они поэтому и приезжают сюда, потому что очень много театров, которые поменяли свой репертуар в сторону современности, и не всегда эта современность талантлива. Время покажет".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.